Al Partenio il Padova cade nel recupero | la sconfitta al 93esimo

Al Partenio, il Padova ha perso contro il Benevento nel recupero del secondo tempo, al 93esimo minuto. L'incontro ha visto in panchina l'allenatore esperto, Davide Ballardini, e il suo avversario più giovane, Matteo Andreoletti. La partita ha avuto molte fasi e si è conclusa con la vittoria del Benevento, che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti.

I padroni di casa hanno spinto dal primo minuto ma il Padova ha addirittura sfiorato il colpaccio due minuti prima di subire il gol decisivo di Russo che arriva dopo una clamorosa traversa di Di Mariano L'allenatore navigato, Davide Ballardini, contro quello emergente, mister Matteo Andreoletti. Era uno dei temi di questa partita, che di argomenti ne presentava parecchi già all'inizio. Dalla classifica, i padroni di casa che cercano di scavalcare il Padova in classifica per tirarsi fuori dalla zona pericolosa, al ritorno di Izzo dopo tredici anni al Partenio fino appunto al confronto tra i coach. La voglia di punti dei padroni di casa li spingono a rendersi pericolosi sin da subito.