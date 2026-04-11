Salvini | Non uso il termine remigrazione ma non mi spaventa

"Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo islamico. Non c'è in nessun manifesto il termine 'remigrazione', che peraltro non mi spaventa perché siamo in democrazia e ognuno è libero di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Salvini: "Il termine remigrazione non mi spaventa"“Remigrazione? Sono i giornali che ne stanno parlando, i manifesti li vedete: parliamo di sicurezza, di pace, di identità e di contrasto al fanatismo...

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”“Idee in movimento”, la tre giorni targata Lega che si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, non ha partorito granché.

Sala vs Salvini: “Vuole remigration summit, ma non ha fatto nulla”. “A processo per averci provato”

Temi più discussi: L'ultima profezia di Salvini: Razionamento carburante? Non lo prendo in considerazione; Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: Nessun piano di razionamento. Salvini e Valditara blindano la scuola: Dad non contemplata; Meloni blinda Piantedosi dagli assalti di Salvini; Biciclette, monopattini, limiti di velocità: Salvini non è un ministro per la mobilità sostenibile.

Salvini: Non uso il termine remigrazione, ma non mi spaventaIl 18 aprile in città è previsto il Remigration Summit, organizzato dai Patrioti europei (cui aderisce la Lega) ... milanotoday.it

Ponte, Salvini: La Corte dei conti non modifica il termine per la registrazioneLa Corte dei conti ha deciso di sottoporre la valutazione alla sezione centrale di controllo, si tratta di una scelta che non modifica il termine previsto per la determinazione sulla registrazione ... repubblica.it

Matteo Salvini: «Remigrazione Ognuno è libero di portare avanti le sue idee» - facebook.com facebook

Milano. Salvini avverte Trump: "Invasione in Iran significa Terza Guerra Mondiale. Fermiamoci finché siamo in tempo". Poi il duro attacco all'Ue: "Se non sospende il Patto di stabilità è una camicia di forza, uno zoo". x.com