salvini prepara la sua legge sulla remigrazione oggi il consiglio federale della lega

Oggi il Consiglio federale della Lega si riunisce per discutere la proposta di legge sulla remigrazione, preparata dall’ufficio legislativo. Matteo Salvini si dice ormai pronto a presentarla, concludendo un iter che va avanti da settimane. La Lega si distingue così da altre forze politiche, puntando a sbarrare la strada a CasaPound e alle altre sigle di estrema destra. La decisione finale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

L’ufficio legislativo è al lavoro, una questione di giorni. “Ci siamo quasi”. Altro che CasaPound, la Lega sta per presentare la sua proposta di legge sulla remigrazione. La sta mettendo a punto Rossano Sasso, il deputato che sull’Ucraina ha seguito Roberto Vannacci, contro la linea del partito. Onorevole, ma questa volta è un’iniziativa condivisa con Matteo Salvini? “Assolutamente sì”, risponde al Foglio il paladino antigender. Che aggiunge: “Tutto il partito ne parla. Lo fa Salvini e il sottosegretario Nicola Molteni”. Oltre al vicesegretario Vannacci, chiaramente. Il generale al contrario deposita simboli e medita scissioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini si conclude con l’assoluzione definitiva della Cassazione, confermando la legittimità del suo operato come Ministro dell’Interno.

