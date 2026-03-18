Caro carburanti Salvini | Per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litro

Il ministro delle politiche agricole ha dichiarato che il prezzo del gasolio deve scendere sotto 1,90 euro al litro, non limitarsi a meno di due euro come richiesto in passato. Ha aggiunto che una riduzione di 5-10 centesimi non sarebbe sufficiente. La proposta riguarda il tetto massimo al costo del carburante, che deve essere abbassato rispetto ai livelli attuali.

(Adnkronos) – Il tetto al prezzo del diesel dovrà essere "sotto l'1,90, non solo sotto i due euro. Una riduzione di 5-10 centesimi non è sicuramente sufficiente". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa prima dell'inizio della riunione con le compagnie petrolifere, in Prefettura a Milano. I prezzi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani. Leggi anche: Carburanti, prezzi in impennata: il gasolio sopra i 2 euro al litro di media Aggiornamenti e notizie su Caro carburanti Temi più discussi: Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caro carburanti, Salvini convoca le compagnie: Stop alla speculazione sui prezzi; Caro carburanti, Salvini convoca le compagnie petrolifere: incontro mercoledì a Milano; Caro benzina: Salvini convoca compagnie petrolifere mercoledì prossimo a Milano. Caro carburanti, Salvini: Per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litroIl tetto al prezzo del diesel dovrà essere sotto l'1,90, non solo sotto i due euro. Una riduzione di 5-10 centesimi non è sicuramente sufficiente. Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Tr ... adnkronos.com Caro carburanti, Salvini al tavolo con i petroliferi per un tetto al diesel. Meloni convoca il CdmIl governo accelera contro gli aumenti dei prezzi: sul tavolo il taglio delle accise e un bonus carburanti per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. Salvini chiede un tetto di 2 euro per il diesel ... milanofinanza.it Il caro carburanti torna a pesare sulle famiglie italiane. Il Codacons critica la linea del governo e chiede un intervento più ampio sul fronte accise, ritenendo insufficienti eventuali misure limitate a una sola parte della popolazione. Al centro del dibattito c’è il pos - facebook.com facebook Gli effetti della guerra e del caro carburanti ricadono anche sul settore della pesca. L'aumento sta diventando insostenibile, dicono i pescatori della marineria più importante dell'Adriatico. x.com