Caro carburanti Salvini | Per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litro

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle politiche agricole ha dichiarato che il prezzo del gasolio deve scendere sotto 1,90 euro al litro, non limitarsi a meno di due euro come richiesto in passato. Ha aggiunto che una riduzione di 5-10 centesimi non sarebbe sufficiente. La proposta riguarda il tetto massimo al costo del carburante, che deve essere abbassato rispetto ai livelli attuali.

(Adnkronos) – Il tetto al prezzo del diesel dovrà essere "sotto l'1,90, non solo sotto i due euro. Una riduzione di 5-10 centesimi non è sicuramente sufficiente". Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa prima dell'inizio della riunione con le compagnie petrolifere, in Prefettura a Milano.  I prezzi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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