Salute per tutti incontro alla Confesercenti per proposte e azioni

Nella sede della Confesercenti di Napoli si è svolto un incontro dedicato alla promozione di proposte e iniziative volte a tutelare il diritto alla salute. L'appuntamento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà locali e si è concentrato sulla condivisione di idee per migliorare l'accesso e la qualità dei servizi sanitari. La discussione ha visto la partecipazione di vari soggetti interessati a collaborare per affrontare le questioni legate alla salute pubblica.

Incontro alla Confesercenti di Napoli per promuovere idee e azioni sinergiche a tutela del diritto alla salute. Presenti il vicepresidente. nazionale Vincenzo Schiavo, l’ing. Salvatore Flaminio, esperto di Sanità Digitale, il segretario Nazionale di Più Europa, Riccardo Magi e la vicepreside. del Senato della repubblica, Mariolina Castellone. In sala nomi della sanità e delle istituzioni. L'articolo “Salute per tutti”, incontro alla Confesercenti per proposte e azioni Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Salute per tutti” , incontro alla Confesercenti per proposte e azioni “La prevenzione è donna”: a Chieti un incontro dedicato alla salute e alla consapevolezza femminileVenerdì 27 febbraio, alle ore 18, nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, è in programma l’evento “La prevenzione è donna”, incontro... Malattie professionali. Incontro con il prefetto: "Tutelare la salute di tutti"Un documento contenente e dati epidemiologici, testimonianze dirette e materiali tecnici, è stato consegnato nei giorni scorsi al Prefetto di... Salute per tutti , incontro alla Confesercenti per proposte e azioni