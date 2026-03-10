Malattie professionali Incontro con il prefetto | Tutelare la salute di tutti

Un incontro tra il prefetto e rappresentanti di enti sanitari e sindacali ha discusso delle malattie professionali. Durante l'incontro è stato presentato un documento che include dati epidemiologici, testimonianze dirette e materiali tecnici. L’obiettivo è approfondire la conoscenza delle cause e delle modalità di diffusione di queste patologie tra i lavoratori. Sono state analizzate le misure di prevenzione e tutela da implementare.

Un documento contenente e dati epidemiologici, testimonianze dirette e materiali tecnici, è stato consegnato nei giorni scorsi al Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, dal presidente di Legambiente Quarrata, Daniele Manetti, che ricopre anche l'incarico di responsabile della Commissione tumori e malattie professionali Anmil. L'obiettivo dell'incontro, al quale hanno partecipato anche i volontari Massimo Niccolai e Massimo Gori, è stato fornire un quadro chiaro, verificabile e aggiornato riguardo l'impatto dei tumori e delle malattie professionali in Toscana. "Stando ai dati che abbiamo a disposizione riferiti agli anni più recenti in Toscana i morti per infortunio oscillano tra i sessanta e i settanta all'anno.