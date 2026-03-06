difesa del mediterraneo la fregata martinengo salpa da taranto verso cipro

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, la fregata missilistica 'Federico Martinengo' ha lasciato il porto di Taranto in direzione di Cipro. La nave, parte della difesa del Mediterraneo, si è messa in movimento senza ulteriori dettagli sul percorso o le operazioni previste. La partenza si aggiunge alle attività militari nella regione, con un focus sulla presenza navale italiana nel Mediterraneo.

Ha lasciato il porto di Taranto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, la fregata missilistica 'Federico Martinengo'. L'unità della Marina Militare è diretta verso l'area di Cipro, dove sarà impegnata in attività di pattugliamento e difesa degli interessi strategici marittimi. L'operazione, che vede l'impiego di oltre 160 militari italiani, si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale consolidato che vede l'Italia operare in stretto coordinamento con le marine di Francia, Spagna e Olanda. L'arrivo nell'area operativa è previsto entro le prossime 48 ore. La situazione internazionale... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Basi agli Usa e difesa aerea ai paesi del Golfo e Cipro: ecco la risoluzione del centrodestraIl testo al volto al termine delle comunicazioni in Parlamento dei ministri Tajani e Crosetto sulla situazione in medio Oriente ... repubblica.it

L'Italia invierà la fregata missilistica "Federico Martinengo" per partecipare alla difesa dell'area di Cipro, isola nel Mediterraneo dove è presente una base britannica recentemente presa di mira dall'Iran in risposta agli attacchi di USA e Israele. Alla missione pa - facebook.com facebook

#BREAKING Missile sparati dall'Iran neutralizzato dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il Ministero della Difesa Nazionale turco, e lo riporta l'agenzia di Stato Anadolu. x.com