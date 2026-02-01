Oggi il caban blu torna protagonista tra le tendenze del giorno. Non si tratta di un capo nuovo, ma sembra appena arrivato, come se il tempo non lo avesse sfiorato. È un pezzo che si inserisce tra casual e formale, capace di adattarsi a molte occasioni senza perdere stile. Un abbinamento semplice, ma che ha già catturato l’attenzione di chi cerca un look moderno senza troppi fronzoli.

N on è un cappotto, ma nemmeno una giacca. Non è formale, però non è neppure casual. Non è un capo nuovo, eppure nel 2026 sembra appena arrivato. Il caban blu sta esattamente in mezzo, ed è proprio lì che dà il meglio di sé. Cappotto corto per definizione, nasce funzionale e diventa trasversale: comodo, compatto, facile da indossare e ancora più facile da abbinare. Kate Middleton in Scozia: il cappotto tartan blu è la scelta di stile perfetta X Non più solo marinaro o bon ton, ma alleato quotidiano di look più personali e contemporanei. Un classico che smette di comportarsi da tale. Dove lo abbiamo già visto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il il caban blu che salpa verso nuovi abbinamenti

Il piumino blu si conferma protagonista dell'abbigliamento invernale, incarnando eleganza e praticità.

