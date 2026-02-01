Il look del giorno con il il caban blu che salpa verso nuovi abbinamenti
Oggi il caban blu torna protagonista tra le tendenze del giorno. Non si tratta di un capo nuovo, ma sembra appena arrivato, come se il tempo non lo avesse sfiorato. È un pezzo che si inserisce tra casual e formale, capace di adattarsi a molte occasioni senza perdere stile. Un abbinamento semplice, ma che ha già catturato l’attenzione di chi cerca un look moderno senza troppi fronzoli.
N on è un cappotto, ma nemmeno una giacca. Non è formale, però non è neppure casual. Non è un capo nuovo, eppure nel 2026 sembra appena arrivato. Il caban blu sta esattamente in mezzo, ed è proprio lì che dà il meglio di sé. Cappotto corto per definizione, nasce funzionale e diventa trasversale: comodo, compatto, facile da indossare e ancora più facile da abbinare. Kate Middleton in Scozia: il cappotto tartan blu è la scelta di stile perfetta X Non più solo marinaro o bon ton, ma alleato quotidiano di look più personali e contemporanei. Un classico che smette di comportarsi da tale. Dove lo abbiamo già visto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
