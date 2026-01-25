Cantiere a Perugia operai al lavoro per la bitumatura di via Piero della Francesca

A Perugia, i lavori di bitumatura in via Piero della Francesca nel quartiere di Monteluce inizieranno lunedì 26 gennaio. La presenza di operai e attrezzature indica l'avvio di un intervento volto al miglioramento delle condizioni stradali della zona. La riqualificazione si inserisce in un piano di manutenzione programmata per garantire sicurezza e qualità della viabilità locale.

Iniziano domani, lunedì 26 gennaio, i lavori di bitumatura di via Piero della Francesca nel quartiere di Monteluce. Si tratta, infatti, di una strada particolarmente deteriorata che rende necessario un intervento di riqualificazione della via molto atteso dalla cittadinanza.Previsto il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Cantiere "fuorilegge" a Porta Sole: operai al lavoro anche per il ponte di Ognissanti

Leggi anche: Tir investe due operai al lavoro in un cantiere dell’A31: un morto e un ferito grave

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Perugia-Bettolle, via ai lavori nella galleria Pallotta: cantiere solo di notte con camicie prefabbricate; Caos a Viale Roma: lavori di potatura bloccano il traffico nelle ore di punta.

Perugia, rifiuti di ogni genere buttati sotto il cantiere della passerella: si cercano i responsabiliUn abbandono di rifiuti è stato segnalato nell’area sottostante la passerella ciclopedonale tra Pretola e Ponte Valleceppi, a Perugia. Il Comune ha comunicato che il ritrovamento risale al 19 gennaio ... umbria24.it

Perugia, scatta l'intervento sull'acquedotto medievale: i provvedimenti per il cantiereParte l’attesa opera di riqualificazione del tratto urbano dell’acquedotto medievale a Perugia. A poco più di un mese dall’affidamento dell’intervento, definito nell’ambito del progetto Art bonus e ... ilmessaggero.it

Regione Marche. . Sopralluogo al cantiere sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) dove sono in corso i lavori per il completamento del viadotto Mariani e delle parti di collegamento. L’intervento, una volta ultimato, consentirà di - facebook.com facebook

Perugia, rifiuti di ogni genere buttati sotto il cantiere della passerella: si cercano i responsabili x.com