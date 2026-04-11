Sale sul bus e tenta di rapinare un ragazzo a gomitate

Nella giornata di ieri a Trento si sono verificati due eventi distinti: uno in via Santa Croce e un altro su un autobus di linea. Su quest’ultimo, un ragazzo è stato avvicinato da un uomo che ha tentato di rapinarlo usando gomitate. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e ricostruire l’accaduto.

Non ci sono stati solo i fatti di via Santa Croce a movimentare la giornata di ieri, venerdì 10 aprile, a Trento, ma anche una rapina – con tanto di gomitate – fatta nei confronti di un ragazzino su un autobus di linea in città.L’accadutoÈ successo nel pomeriggio, quando il bus era giunto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Tenta di rapinare un’anziana sul bus e ferisce chi cerca di aiutarla: arrestato ventenneGli agenti della polizia locale hanno arrestato un ventiduenne di nazionalità algerina che su un bus nei pressi dei giardini dedicati ai caduti nei... Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, carabinieri lo fermanoTempo di lettura: < 1 minuto Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, a Napoli. Argomenti più discussi: Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enne; Busitalia sale al Colle con gli olimpionici azzurri; Musica da cameretta - GUS prende il bus. Mille e una storia di GUS, riccio musicista; Il taxi non decolla: a Malpensa sale solo il 4% dei passeggeri. Aquila Francesco masterchef10. . Secondo voi… questa è una cheesecake o una frittata evoluta Io vi dico solo una cosa: patate lesse + yogurt = PERICOLO Base • 400g patate bollite • Sale, pepe • Un filo d’olio Schiacci e crei la base (anche sui bo - facebook.com facebook L’insistenza iraniana mentre Vance sale sul volo per Islamabad x.com