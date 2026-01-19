tenta di rapinare una donna alla fermata del bus carabinieri lo fermano

A Napoli, un uomo ha tentato di rapinare una donna alla fermata dell'autobus. Tuttavia, grazie all'intervento di carabinieri in borghese, che hanno udito le sue urla, l'aggressore è stato messo in fuga prima di riuscire nel suo intento. L'intera scena si è svolta in pochi istanti, evidenziando l'importanza della presenza di forze dell'ordine nelle aree pubbliche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, a Napoli. Ma le urla dei carabinieri in borghese lo fanno desistere e lo mettono in fuga. Per il rapinatore, 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, scattano comunque le manette. E’ accaduto ieri pomeriggio. Un uomo è in sella a uno scooter con targa coperta e si avvicina a una donna che sta aspettando l’autobus alla fermata Corso Amedeo di Savoia. In pochi secondi l’individuo tenta di strappare la borsa alla donna. La vittima ha 53 anni e viene scaraventata a terra. Delle urla fanno desistere il rapinatore. Sono i carabinieri della stazione di Capodimonte che in borghese stanno proprio effettuando un servizio antiborseggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Napoli: Tenta di rapinare una donna che attende l’autobus. Carabinieri arrestano 52enne

Un tentativo di rapina presso una fermata dell’autobus a Napoli è stato neutralizzato dai carabinieri in borghese, che hanno arrestato un uomo di 52 anni già noto alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato mentre una donna aspettava il mezzo pubblico, impedendo che il gesto si concretizzasse. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, confermando l’efficacia delle azioni di prevenzione e intervento sul territorio.

Piazza Venezia: banda di borseggiatori aggredisce i carabinieri alla fermata del bus

A piazza Venezia, giovedì sera, si è verificato un episodio di tensione tra carabinieri e alcuni borseggiatori. Due coppie di sud-americani sono state colte sul fatto mentre tentavano di derubare una turista canadese alla fermata dell’autobus di piazza dell’Aracoeli. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un parapiglia, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel contrastare i reati nelle zone di passaggio.

