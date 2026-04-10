Tenta di rapinare un’anziana sul bus e ferisce chi cerca di aiutarla | arrestato ventenne

Un uomo di 22 anni di nazionalità algerina è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver tentato di rapinare un’anziana su un autobus vicino ai giardini dedicati ai caduti nei lager nazisti. Durante l’episodio, l’uomo ha anche ferito un altro passeggero che aveva cercato di intervenire. L’arresto è avvenuto subito dopo l’accaduto, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o precedenti penali.

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un ventiduenne di nazionalità algerina che su un bus nei pressi dei giardini dedicati ai caduti nei lager nazisti ha tentato di rapinare un’anziana e ferito un uomo.Il giovane classe 2004, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di sfilare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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