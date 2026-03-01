Iran | Teheran sale a 108 bilancio morti in raid su scuola nel sud

A Minab, nella provincia di Hormozgan, un attacco ha causato la morte di 108 persone, molte delle quali erano studentesse di una scuola femminile. L’attacco è stato condotto da forze israeliane e statunitensi e ha colpito un edificio scolastico nel sud dell’Iran. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime, senza ulteriori dettagli su danni o feriti.

Torino, 1 mar. (LaPresse) – E' salito a 108 morti il bilancio delle vittime dell'attacco israelo-statunitense che ha colpito una scuola femminile a Minab, nella provincia iraniana di Hormozgan, nel sud del Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa Mizan, citando l'ufficio del procuratore di Minab.