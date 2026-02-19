L' Università i libri la pipa I segreti di Umberto Eco e Il nome della rosa
Umberto Eco è morto dieci anni fa, lasciando un segno indelebile nella letteratura e nella cultura italiana. Lo scrittore e semiologo aveva una passione per i libri e le piante di tabacco, che spesso fumava con la pipa accesa. La sua vasta biblioteca, ricca di volumi rari, testimonia il suo amore per la conoscenza. Eco aveva anche un modo tutto suo di analizzare i testi, creando opere come
Dieci anni fa moriva Umberto Eco, simbolo del Novecento letterario e figura trasversale della cultura italiana. "Chi non legge, a settanta anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni. Perché la lettura è un'immortalità all'indietro", scriveva in Perché i libri allungano la vita. Ed è proprio in queste parole che si riconosce l'essenza del suo pensiero: l'idea che i libri non siano semplici oggetti, ma strumenti capaci di moltiplicare l'esperienza umana e di attraversare il tempo, rendendo ciascun lettore contemporaneo di epoche, storie e immaginari lontanissimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”.
Dieci anni senza Umberto Eco, due libri per ricordarloIl 19 febbraio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, figura di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dieci anni fa moriva Umberto Eco. Dalla Salaborsa di Bologna alle isole Fiji, ventiquattr'ore di testimonianze e ricordi di lettori, amici e colleghi facebook
Roberto Cotroneo. "Umberto Eco è riuscito a parlare al mondo, è unico anche per questo" x.com