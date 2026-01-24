Sabato 24 Gennaio Live Rai Sport | Sci Alpino Spindleruv Mlyn e Kitzbuehel Coppa Italia Volley Femminile

Sabato 24 gennaio, Rai Sport propone una giornata dedicata allo sci alpino con le tappe di Špindleruv Mlýn e Kitzbühel, oltre alla Coppa Italia di volley femminile. La programmazione include approfondimenti e dirette su Rai 2 e Rai Sport HD, con commenti di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, offrendo agli appassionati un'informazione completa sugli eventi sportivi del giorno.

Rai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Špindler?v Mlýn e Kitzbühel, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura continua su Rai 2 e Rai Sport HD. In vista del weekend, Sabato 24 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Quando le prossime gare di sci alpino? Kronplatz infrasettimanale, poi Kitzbuehel e Spindleruv MlynLe prossime gare di sci alpino si svolgeranno a Kronplatz in campo infrasettimanale, seguite da Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streamingEcco le informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: la startlist della discesa di Kitzbühel e il gigante di Spindleruv Mlyn, con orari, canali TV e opzioni di streaming.

