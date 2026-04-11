Rush finale decisivo | Forlimpopoli a caccia della salvezza matematica sul campo di Valdiceppo
Domenica 12 aprile alle 18:00 si gioca al Palasport di Ponte San Giovanni a Perugia una partita importante per i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, che affrontano la Basket Valdiceppo in una sfida decisiva per la salvezza. La gara si svolge in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre in cerca di un risultato che possa influenzare il loro futuro nel campionato.
Domenica 12 aprile, alle ore 18:00, il Palasport di Ponte San Giovanni a Perugia sarà teatro di una sfida cruciale per il destino dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, attesi dall’insidiosa trasferta contro la Basket Valdiceppo. Un match che può valere una stagione intera per i rossoneri, ormai a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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