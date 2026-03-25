Il Forlì Calcio si prepara alla fase conclusiva del campionato con cinque partite rimanenti, tutte decisive per la permanenza in Serie C. Il tifo organizzato ha pubblicamente richiesto l’intervento e il sostegno della città per affrontare il rush finale. La squadra affronterà gli ultimi incontri con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

"In questo momento così determinante ci appelliamo alla nostra città, a quella Forlì calcistica e sportiva affinché domenica accorra al Morgagni per sostenere la maglia che la rappresenta in campo", affermano Sarà un finale di campionato bollente per il Forlì Calcio che negli ultimi cinque incontri della stagione è chiamato a giocarsi la permanenza in Serie C. Un obbiettivo fondamentale per la crescita della società di viale Roma e proprio in tal senso anche i gruppi organizzati vista l'importanza della posta in palio hanno deciso di chiamare a gran voce il pubblico forlivese in vista proprio delle prossime sfide a partire da quella di domenica alle 17:30 contro la Pianese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Forlì calcio, inizia il rush finale verso la salvezza. Il tifo organizzato chiede l'aiuto della città

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