A poche giornate dalla fine del campionato, la squadra di Perugia deve fare i conti con una brutta notizia. Manzari si è infortunato al menisco durante l’ultima partita contro la Torres, e la sua stagione si ferma qui. La perdita del giocatore rappresenta un colpo duro per le speranze di salvezza, che si complicano ulteriormente in vista del rush finale.

Aumentano i rimpianti per quel successo sfumato che avrebbe chiuso i conti con la salvezza. Perchè il giorno dopo il pareggio con la Torres le notizie in casa biancorossa non sono incoraggianti. Giacomo Manzari ha chiuso in anticipo la sua stagione e anche la sua avventura con la maglia biancorossa, visto che il trequartista è in prestito dal Bari. Il giocatore, uscito non al meglio nell’anticipo di venerdì, ha riportato " una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore ha svolto ieri gli accertamenti clinici svolti e gli esami strumentali effettuati dal dottor Giovanni Rosi". La diagnosi è pesante, il club fa sapere che "le condizioni di Manzari verranno monitorate nei prossimi giorni, anche in accordo con il Bari, società di appartenenza del calciatore, per garantire il miglior trattamento e recupero dell’atleta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia-salvezza: tegola per il rush finale. Manzari, lesione del menisco e stagione finita

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