Juventus Runjaic Udinese Voglio fare punti contro la Juve

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha annunciato in conferenza stampa che punta a fare punti nella partita contro la Juventus, in programma questa sera alla Dacia Arena. La sfida tra le due squadre si svolge in un contesto di campionato e rappresenta un’occasione importante per l’Udinese di ottenere un risultato positivo. Runjaic ha espresso chiaramente le sue intenzioni di migliorare la posizione in classifica.

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa della sfida con la Juventus di questa sera alla Dacia Arena. Le sue parole riportate da Sportmediaset. Le parole di Runjaic “Contro una squadra come la Juventus abbiamo bisogno di una gara eccellente per poter ottenere dei punti. Assieme all’Inter, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Runjaic (Udinese) “Voglio fare punti contro la Juve” Articoli correlati Udinese Fiorentina 3-0: Kabasele, Davis e Buksa regalano tre punti a Runjaic. Brutta botta per i violaAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Udinese-Juventus: le probabili scelte di Spalletti e RunjaicLa 29ª giornata di Serie A mette la Juventus davanti a una prova tutt’altro che semplice: al Bluenergy Stadium i bianconeri affrontano l’Udinese, una... Juventus - Udinese | 3-1 | Highlights | Serie A 2025-26 | juventus udinese Altri aggiornamenti su Juventus Runjaic Udinese Voglio fare... Temi più discussi: Runjaic: Juve forte, avrebbe meritato di più; Runjaic: Solet ci sarà, ma non credo di rischiarlo dal primo minuto; Udinese, Runjaic: La Juventus è la più forte d'Italia insieme all'Inter, avrebbe meritato più punti; Runjaic e la Juve che spaventa: La più forte con l’Inter. Ha alcuni giocatori che non puoi…. È stato scongelato: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su VlahovicI bianconeri si preparano a sfidare la squadra di Runjaic per la terza volta in stagione: la lista di Spalletti ... tuttosport.com Probabili formazioni Udinese Juventus | Runjaic spuntato, un dubbio per Spalletti (Serie A, 14 marzo 2026)Probabili formazioni Udinese Juventus: Kosta Runjaic perde tre titolari, Luciano Spalletti ha soltanto il dubbio Gatti-Kelly in difesa. ilsussidiario.net La Juventus sogna in grande: Lewandowski a parametro zero per guidare l'attacco e far crescere i giovani. #Lewandowski #Juve #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook La #Juventus è in partenza dall’aeroporto di Caselle per Udine Torna #Milik tra i convocati di Spalletti # #UdineseJuve @BaridonMarco x.com