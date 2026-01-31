Verdoliva si dimette dal Ruggi Polichetti Udc | L’Azienda ospedaliera-universitaria di Salerno merita una guida autorevole e competente

Ciro Verdoliva si dimette dalla guida dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. La decisione arriva in modo improvviso, e la direzione regionale della Salute ha accettato le sue dimissioni con effetto immediato. Ora si apre una fase di incertezza per uno dei principali ospedali del Sud Italia. La notizia circola subito tra medici, operatori e cittadini, che si chiedono cosa succederà nei prossimi giorni. La politica locale già si prepara a chiedere una guida forte e competente per il “Ruggi”.

La decisione della direzione generale regionale Tutela della Salute della Campania di accogliere con effetto immediato le dimissioni di Ciro Verdoliva dalla direzione generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno apre una fase nuova per uno dei presidi sanitari più importanti del Mezzogiorno. In attesa della nomina del nuovo direttore generale, le funzioni saranno svolte dal direttore amministrativo, dottor Sergio Russo, a partire da domani, domenica 1° febbraio. Sulla vicenda interviene il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, Mario Polichetti, che sottolinea la necessità di un cambio di passo nella gestione dell'Azienda ospedaliera salernitana.

