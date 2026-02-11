Dopo la sconfitta contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il futuro di De Zerbi a Marsiglia sembra sempre più in bilico. La stampa francese parla di una possibile risoluzione del contratto, lasciando aperta ogni ipotesi sul suo ritorno o meno alla guida del club. La squadra non gira, e le voci di un addio si fanno sempre più insistenti.

Potrebbe essere già finita l'avventura di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Al tecnico bresciano, infatti, non sarebbe piaciuto l'atteggiamento della squadra durante la seduta pomeridiana di martedì, dove si aspettava di vedere una reazione in seguito all'umiliante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain. D'altra parte, anche la dirigenza dell'Olympique non sembra soddisfatta dell'operato dell'allenatore e dei suoi repentini cambi d'umore. Secondo la stampa francese, si va infatti verso la risoluzione consensuale del contratto. Dopo la recente eliminazione europea, De Zerbi aveva inizialmente rassicurato il direttore sportivo Medhi Benatia e il presidente Pablo Longoria sulla sua volontà di non lasciare il club, ribadendo poi in conferenza stampa: "Abbiamo la forza di ripartire, come abbiamo sempre fatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi-Marsiglia, è finita? Per la stampa francese si va verso la risoluzione del contratto

Il futuro di De Zerbi a Marsiglia non sembra più così sicuro.

La stampa francese non risparmia critiche al Marsiglia di De Zerbi.

De Zerbi-Marsiglia, è già finita! Sky: trovato accordo per la risoluzioneIl rapporto tra il Marsiglia e Roberto De Zerbi è giunto ufficialmente al termine. Il club francese e l’allenatore italiano hanno infatti raggiunto un accordo per la ... tuttonapoli.net

De Zerbi e l’Olympique Marsiglia si separano!Finisce l’avventura di Roberto De Zerbi con l’Olympique Marsiglia! La notizia riportata da Fabrizio Romano pochi minuti fa sposta il calcio francese. Il tecnico bresciano ha raggiunto un accordo con l ... generationsport.it

Roberto De Zerbi non è più l'allenatore del Marsiglia "Lascerà la panchina con effetto immediato", quanto comunicato da Fabrizio Romano Fatali l'eliminazione dalla Champions e il 5-0 incassato contro il PSG per il tecnico italiano: SCATTA L'ESONERO - facebook.com facebook

Dalla Francia: De Zerbi deciso a lasciare il #Marsiglia #calciomercato #DeZerbi calciomercato.com/liste/rmc-spor… x.com