Rugby Serie A Èlite | colpaccio Rovigo a Viadana nella corsa ai playoff

Nel campionato di rugby di Serie A Èlite, il Rovigo ha conquistato una vittoria importante sul campo del Viadana, con il punteggio di 24-10. La partita si è svolta in due parti distinte, con il Rovigo che ha prevalso nel secondo tempo. La sfida si è disputata allo stadio Zaffanella, e questa vittoria permette al Rovigo di rafforzare la propria posizione in vista dei playoff.

Colpo pesante in chiave playoff per il Rovigo, che espugna lo Zaffanella superando il Viadana per 24-10 al termine di una gara divisa in due volti. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso dai padroni di casa avanti 10-7, i Bersaglieri cambiano marcia nella ripresa, prendono il controllo territoriale e costringono Viadana a difendersi nei propri 22 metri. Le mete di Fisher e Gesi, unite alla precisione dalla piazzola, ribaltano il punteggio e consegnano a Rovigo quattro punti fondamentali che valgono il secondo posto provvisorio in classifica. Per Viadana, invece, uno stop pesante: la corsa ai playoff resta aperta, ma il calendario – con Fiamme Oro e Petrarca – si fa ora in salita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A Èlite: colpaccio Rovigo a Viadana nella corsa ai playoff Rugby, Serie A Elite: Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoffLa tredicesima giornata della Serie A Elite conferma la Femi-CZ Rovigo in vetta alla classifica dopo il successo nel derby d’Italia contro il... Rugby, Serie A 2026: successi con bonus nella dodicesima giornata per Petrarca, Rovigo e ViadanaTre i match che sono andati in scena oggi per la dodicesima giornata della regular season Serie A Elite di rugby 2026.