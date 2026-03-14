Rugby Serie A 2026 | successi con bonus nella dodicesima giornata per Petrarca Rovigo e Viadana

Nella dodicesima giornata della Serie A Elite di rugby del 2026, si sono disputati tre incontri che hanno visto protagonisti Petrarca, Rovigo e Viadana. Tutti e tre i team hanno concluso le partite con successi che hanno incluso il bonus offensivo. I match sono stati giocati nel contesto di una stagione ancora in corso e hanno portato a risultati importanti per le classifiche.

Tre i match che sono andati in scena oggi per la dodicesima giornata della regular season Serie A Elite di rugb y 2026. In attesa del posticipo di domani dopo pranzo tra Valorugby Emilia e Biella Rugby Club, sfrutta l’occasione il Rovigo che scappa in classifica trovando una netta vittoria, con bonus, in casa dei Rangers Vicenza. Successo casalingo di misura per il Petrarca Rugby sulle Fiamme Oro, vince con bonus anche il Rugby Viadana 1970 che batte in trasferta i Sitav Rugby Lyons. DODICESIMA GIORNATA SERIE A ÉLITE 2026. Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 14 marzo 2026 ore 14.30 Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 17-33 (17-19) Marcatori: p. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A 2026: successi con bonus nella dodicesima giornata per Petrarca, Rovigo e Viadana Articoli correlati Coppa Italia maschile Serie A di rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970Tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per la semifinale (a gara unica) della Coppa Italia 2025/2026. Rugby: colpaccio di Viadana a Rovigo in Serie ALa settima giornata del campionato di Serie A Elite maschile restituisce il Petrarca Rugby al comando solitario della classifica. Tutti gli aggiornamenti su Rugby Serie A 2026 successi con bonus... Temi più discussi: Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo; Comunicato Stampa del Consiglio Federale FIR; Rugby Noceto: al Capra in palio la vetta della Serie C; Wheelchair Rugby Catania, storico esordio in Serie A a Padova. Arrivano vittorie importanti per Petrarca, Rovigo e Viadana negli anticipi della 12a giornata della Soladria Serie A EliteVittoria fondamentale per Petrarca nello scontro playoff contro le Fiamme Oro. Successi con punto di bonus fuori casa anche per Rovigo e Viadana ... tuttosport.com LIVE Galles-Italia 31-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Di Bartolomeo in meta, giallo a GriffinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64' Ottimo intervento di Menoncello in ruck e ferma i gallesi a pochi metri dalla meta azzurra 61' Tenuto alto ... oasport.it Come l'Italia del rugby è arrivata a battere l'Inghilterra. Un viaggio nella trasformazione di chi perdeva sempre. I meriti di Quesada, il ct filosofo. Ora il Galles x.com Vittoria col bonus a Vicenza per la Rugby Rovigo Delta Migliore in campo Facundo Ferrario L'articolo completo nel link qui a fianco https://www.polesine24.it/cronaca/2026/03/14/gallery/i-bersaglieri-passeggiano-su-vicenza-390571/ #rugby - facebook.com facebook