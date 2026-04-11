Rugby femminile Sei Nazioni 2026 | l’Italia regge un tempo poi è solo Francia

Nel primo match del Sei Nazioni femminile 2026, l’Italia ha resistito per oltre un tempo contro la Francia, mostrando coraggio e alcune buone giocate. Tuttavia, nel secondo tempo, la squadra francese ha preso il comando grazie a una maggiore profondità e concretezza, portando a casa una vittoria netta con il punteggio di 40-7. La partita si è svolta a Grenoble, con l’Italia che ha affrontato con determinazione la sfida contro una delle favorite del torneo.

A Grenoble l’Italia lotta con coraggio e qualità per oltre un tempo, ma alla distanza deve arrendersi alla maggiore profondità e concretezza della Francia, che si impone 40-7 nel match d’esordio del Sei Nazioni femminile 2026. Le azzurre interpretano la gara con personalità, soprattutto nei primi quaranta minuti, mettendo in difficoltà una delle grandi favorite del torneo grazie a una difesa aggressiva e a un eccellente lavoro nel breakdown. Nella ripresa, però, la pressione costante delle transalpine e la loro capacità di capitalizzare ogni occasione scavano un divario sempre più ampio, fino al largo punteggio finale, reso meno amaro dalla meritata meta nel finale della squadra di Roselli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni 2026: l’Italia regge un tempo, poi è solo Francia Leggi anche: Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, formazioni, streaming LIVE Francia-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in inferiorità numericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Un’altra ottima difesa dell’Italia! Granzotto riesce a placcare a largo e trascina fuori l’avversaria. Scotland v Italy | Under 18's Women's Six Nations | Hat-trick hero and a second-half charge!