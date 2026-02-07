Rugby impresa storica dell’Italia al Sei Nazioni | battuta la Scozia nella prima gara

L’Italia del rugby fa storia. Al primo turno del Sei Nazioni, gli azzurri battono la Scozia 18-15 all’Olimpico di Roma. È una vittoria che i tifosi aspettavano da tempo, e questa volta arriva con una prestazione coraggiosa e determinata. Il successo apre le porte a un torneo tutto da seguire, con l’Italia che dimostra di poter giocare alla pari con le grandi.

L’ Italia del rugby conquista un successo straordinario nel primo turno del Sei Nazioni 2026, imponendosi per 18-15 contro la Scozia all’ Olimpico di Roma. Una vittoria che assume un valore storico: nonostante l’assenza di metà dei titolari, gli azzurri hanno mostrato una profondità in tutti i ruoli, giocando una partita caratterizzata da coraggio, disciplina e determinazione sotto una pioggia incessante che ha reso difficili le manovre al largo. Il capo allenatore Gonzalo Quesada aveva studiato attentamente la partita, puntando sul controllo dei palloni alti e sull’efficacia del triangolo offensivo formato da Lynagh, Ioane e Marin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

L’Italia di Gonzalo Quesada inizia il Sei Nazioni con una vittoria che fa scalpore.

Ultime notizie su Sei Nazioni 2026

