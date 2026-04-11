Rubano 750 kg di ferro dalla fonderia Safas | arrestati due romeni

Due uomini di origine romena sono stati arrestati dai carabinieri di Altavilla Vicentina mentre tentavano di rubare circa 750 chili di ferro dalla fonderia Safas. I militari li hanno fermati mentre erano ancora sul luogo del furto e hanno tratto in arresto entrambe le persone. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietà. La polizia ha confermato che i due sono privi di fissa dimora.

I Carabinieri di Altavilla Vicentina hanno arrestato in flagranza due cittadini romeni di 33 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, per il furto di 750 chilogrammi di ferro molibdeno, per un valore di 30.000 euro, dalla fonderia Safas della località berica. L’operazione è scattata dopo una serie di furti denunciati dal responsabile per la sicurezza dell’azienda nei mesi scorsi, che avevano causato un danno stimato di circa 140.000 euro. L’amministratore delegato aveva implementato il sistema di allarme, installato telecamere interne e allertato il servizio di vigilanza privata per intensificare i controlli. Durante la scorsa notte, i militari sono stati avvisati dalla vigilanza privata sulla presenza di alcuni soggetti nell’azienda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rubano 750 kg di ferro dalla fonderia Safas: arrestati due romeni Milano, 70enne rapinata in metro: arrestati due romeniIl furto che si trasforma in rapina, poi l’intervento della polizia locale e la colluttazione con i “ghisa”. Genova, rapina violenta: arrestati due minori romeniI ragazzini hanno rapinato la vittima un anello e una collana, provocandogli anche delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.