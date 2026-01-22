A Milano, una donna di 70 anni è stata vittima di una rapina in metropolitana. I due sospetti, cittadini romeni, hanno tentato di scappare lasciando cadere la refurtiva, ma sono stati prontamente fermati dal personale della polizia locale. L’episodio si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza adottate per tutelare i cittadini nei mezzi pubblici della città.

Il furto che si trasforma in rapina, poi l’intervento della polizia locale e la colluttazione con i “ghisa”. Infine le manette Due uomini di 19 e 18 anni, entrambi cittadini romeni, sono stati arrestati dalla polizia locale nella stazione della M1 di “Bande Nere” nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. Tutto è avvenuto alla fermata della metropolitana. I due sono riusciti a sottrarre una pochette contenente denaro e un paio di occhiali dalla borsa di una donna di 70 anni. Uno dei due si è posizionato alle spalle dell’anziana per ostruirne la visuale, mentre il complice ha materialmente sottratto gli oggetti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, 70enne rapinata in metro: arrestati due romeni

