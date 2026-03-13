Borsacchio | le dune senza protezioni rischio per la fauna

Le guide volontarie del Borsacchio hanno rimosso le protezioni fisiche delle dune e la segnaletica informativa nella Riserva Naturale Regionale. Questa decisione è stata presa in un momento in cui si apre la stagione riproduttiva, lasciando senza tutela alcune aree delicate dell’ambiente. L’azione ha creato un vuoto di protezione all’interno della riserva naturale.

Le guide volontarie del Borsacchio sono state costrette a rimuovere le protezioni fisiche delle dune e la segnaletica informativa nella Riserva Naturale Regionale, creando un vuoto di tutela proprio all’inizio della stagione riproduttiva. Questa decisione forzata si inserisce in un quadro normativo confuso, dove una legge regionale ha ridotto l’estensione dell’area protetta da 1.100 ettari a soli 24, una misura bocciata due volte dal Ministero dell’Ambiente. La rimozione delle barriere avviene mentre il territorio affronta una crisi di governance ambientale che minaccia specie come il giglio di mare e il fratino. La Conferenza Provinciale per l’Ambiente sollecita interventi urgenti dalle autorità competenti per evitare danni irreparabili agli habitat dunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsacchio: le dune senza protezioni, rischio per la fauna Articoli correlati Che rischio: arrampicatore americano scala il grattacielo Taipei 101 senza protezioniL’arrampicatore statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo. Scoperto laboratorio con macchine da cucire senza protezioni: scatta la maxi multaMagione (Perugia), 10 marzo 2026 – A Magione, nella provincia di Perugia, è stata sospesa un’attività laboratorio con macchine da cucire senza...