Il Comune di Fiuggi ha avviato un bando per cinque borse lavoro destinate all'inclusione sociale. I partecipanti riceveranno un contributo mensile di 600 euro. L'iniziativa fa parte delle politiche attive promosse dall'amministrazione comunale e mira a rafforzare il welfare territoriale. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell'ente.

L'iniziativa, annunciata dal Sindaco Baccarini e dall'Assessore Ludovici, è rivolta a giovani e adulti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale di Fiuggi sul fronte delle politiche attive e del welfare territoriale. Il Sindaco Alioska Baccarini e l'Assessore al Bilancio e ai Servizi alla Persona, Rachele Ludovici, hanno ufficialmente comunicato l'approvazione di un nuovo progetto sociale che prevede l'attivazione di 5 borse lavoro per l'anno 2026. L'obiettivo primario della misura è quello di sostenere attivamente i cittadini e i giovani del territorio in percorsi concreti di inclusione sociale e di progressivo inserimento (o reinserimento) nel tessuto lavorativo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Fiuggi, il Comune lancia 5 borse lavoro per l'inclusione sociale con contributi da 600 euro al mese

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