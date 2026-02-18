Trapianto fallito pronto un cuore nuovo | si riaccende la speranza per il bimbo del Monaldi
Il trapianto del cuore del bambino del Monaldi è fallito, ma ora si prepara un nuovo intervento. Dopo giorni di speranze e preoccupazioni, i medici hanno deciso di procedere con un nuovo trapianto per salvare la vita del piccolo. La famiglia aspetta con ansia l’arrivo di un cuore compatibile che possa ridare al bambino la forza di vivere.
Un cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per il bambino che aveva subito un intervento chirurgico lo scorso 23 dicembre, quando gli era stato trapiantato un organo danneggiato. Una vicenda che ha fatto registrare una clamorosa svolta: Patrizia, la mamma del bambino, è stata convocata dalla direzione sanitaria dell’ospedale Monaldi, per una comunicazione urgente. Sulle prime, si è temuto il peggio. Si pensava che la convocazione potesse essere legata a una notizia drammatica, ma la svolta in questo caso è stata positiva. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificialeTommaso, il bambino di Napoli, si trova in ospedale dopo che il primo trapianto di cuore non ha avuto successo, a causa di complicazioni durante l’intervento.
