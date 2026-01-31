Cristiano Ronaldo zoppica vistosamente scendendo dall’autobus eppure in campo continua a segnare

Cristiano Ronaldo zoppica vistosamente quando scende dall’autobus, ma in campo non si ferma. Nonostante il dolore, segna ancora e guida l’Al Nassr verso una vittoria netta contro l’Al Kholooda. È il suo 17esimo gol in questa stagione, e nessuno sembra poterlo fermare.

Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo, ha segnato il suo 17esimo gol per l'Al Nassr nella vittoria per 3-0 sull'Al Kholooda venerdì, aprendo le marcature nella partita al King Abdullah Sport City Stadium di Buraydah nel round 18 della Saudi Pro League. Ronaldo, 40 anni, ha vinto la Scarpa d'Oro della Saudi Professional League per due stagioni consecutive. Si tratta del gol 961 in carriera per l'attaccante portoghese che sta inseguendo il traguardo dei 1.000 obiettivi in??carriera. In queste ore però sono diventate virali le immagini di Ronaldo che scende dal pullman dell'Al Nassr visibilmente dolorante, potremmo dire quasi zoppicante.

