Pignatelli in Jazz si tinge di rosa con quattro concerti dedicati alle donne
A Villa Pignatelli, la rassegna Pignatelli in Jazz prende il via domenica 8 marzo, giornata dedicata alla festa della donna, con quattro concerti speciali. La manifestazione, ideata da Emilia Zamuner, propone un programma che include un tributo a Lucio Dalla. Gli eventi si svolgono nel contesto di un percorso musicale che valorizza il ruolo delle donne nel jazz e nella musica italiana.
La rassegna ideata da Emilia Zamuner al via domenica 8 marzo a Villa Pignatelli con il tributo a Lucio Dalla. Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale partenopeo: Pignatelli in Jazz, promossa dalla Fondazione F.M.Napolitano presieduta dal prof. Sergio Sciarelli. La rassegna, giunta all'ottava edizione sotto la storica direzione artistica di Emilia Zamuner, trasformerà le domeniche di marzo in un viaggio tra le note del grande jazz, quest'anno con un'impronta unica e significativa tutta al femminile. L'edizione 2026 si tinge di rosa: la scelta della direttrice artistica Emilia Zamuner quella di celebrare il talento delle donne nel jazz.
A Napoli tornano i concerti di “Pignatelli in Jazz 2026”. Dall’8 al 29 marzo 2026, ogni domenica mattina Villa Pignatelli ospita grandi nomi del jazz con concerti dedicati al talento femminile. Biglietti da 12,50€ facebook