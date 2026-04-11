Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma

Mercoledì 15 aprile, a Roma, è prevista una visita ufficiale tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino. L'incontro si terrà alle 15 e sarà indicato nell'agenda del governo. La discussione tra i due leader si svolgerà nel palazzo governativo e durerà alcune ore. Non sono stati diffusi dettagli sulle tematiche che verranno affrontate durante la riunione.