Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma
Mercoledì 15 aprile, a Roma, è prevista una visita ufficiale tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino. L'incontro si terrà alle 15 e sarà indicato nell'agenda del governo. La discussione tra i due leader si svolgerà nel palazzo governativo e durerà alcune ore. Non sono stati diffusi dettagli sulle tematiche che verranno affrontate durante la riunione.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà a Roma Volodymyr Zelensky. La premier, come si legge in agenda sul sito del governo, riceverà il presidente dell'Ucraina alle 15.30 a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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