Il capitano della squadra è stato sottoposto a esami dopo aver subito una lesione al muscolo femorale della coscia destra. L'infortunio è stato confermato da un comunicato ufficiale e richiederà un periodo di recupero che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Le prime partite escluse sono contro il Bologna, l’Atalanta e la Fiorentina, con una possibile estensione del recupero anche oltre questa sequenza di incontri.

Gli infortuni a Trigoria non finiscono mai. Dopo Wesley, Koné e Mancini ora è il turno di Lorenzo Pellegrini. Ed è un infortunio emblematico visto che rischia di segnare la fine della carriera giallorossa dell’ex capitano. La diagnosi è sempre la stessa: lesione al flessore della coscia destra. Rimediata ieri sul finire del primo tempo nella partita contro il Pisa quando la situazione era sembrata subito seria. I tempi di recupero? Un mese circa. Il che vuol dire rientro possibile nel derby con la Lazio del 17 maggio, a due giornate dal termine della stagione. In una gara che ha visto spesso Pellegrini protagonista. Quella potrebbe anche essere l’ultima partita all’Olimpico per Pellegrini che è in scadenza di contratto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, lesione al flessore della coscia destra per Pellegrini: quanto starà fuori

Leggi anche: Torino, stop per Obrador: lesione al soleo. Ecco quanto starà fuori

Infortunio Pavlovic, problema alla coscia in Milan Como: ecco l’esito degli esami e quanto starà fuoriNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere...