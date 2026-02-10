Torino stop per Obrador | lesione al soleo Ecco quanto starà fuori

Il Torino si ferma ancora, questa volta per Rafael Obrador. Gli esami hanno mostrato una lesione al muscolo soleo della gamba destra, e il difensore dovrà rimanere fuori per un po’. La società ha comunicato che l’atleta sta seguendo le procedure di recupero, ma nessuna data di rientro è ancora stata indicata.

Il Torino deve fare i conti con un nuovo stop nel reparto difensivo. Attraverso una nota ufficiale, il club granata ha comunicato l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Rafael Obrador: gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Un infortunio muscolare sempre delicato, quello al soleo, che richiederà estrema cautela per evitare ricadute. La società non ha indicato una data precisa per il rientro, limitandosi a specificare che "la prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica". Tuttavia, per lesioni di questo tipo, lo stop forzato oscilla solitamente tra le due e le tre settimane, il che mette in forte dubbio la presenza del difensore per i prossimi impegni di campionato.

