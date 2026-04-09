Roma in vendita il palazzo dove ha vissuto Papa Giovanni Paolo II
A Roma, è stato messo in vendita il palazzo che ha ospitato il giovane Karol Wojtyla, prima di diventare Papa Giovanni Paolo II. L'edificio si trova nel centro della città e ha rappresentato il luogo di residenza del futuro pontefice durante gli anni di formazione. La proprietà è ora disponibile sul mercato, dopo aver mantenuto un ruolo importante nella storia personale del pontefice.
Quando Papa Giovanni Paolo II era solo Karol Wojty?a, ha vissuto in questo collegio nel centro di Roma. Qui le foto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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08/04/2005 – In piazza San Pietro vengono celebrati i funerali di papa Giovanni Paolo II #accaddeoggi x.com
8 aprile 2005 Funerali di Papa Giovanni Paolo II. Ph:Maurizio Riccardi (C) © archivioriccardi #giovannipaoloII #PapaGiovanniPaoloII - facebook.com facebook