Roma in vendita il palazzo dove ha vissuto Papa Giovanni Paolo II

A Roma, è stato messo in vendita il palazzo che ha ospitato il giovane Karol Wojtyla, prima di diventare Papa Giovanni Paolo II. L'edificio si trova nel centro della città e ha rappresentato il luogo di residenza del futuro pontefice durante gli anni di formazione. La proprietà è ora disponibile sul mercato, dopo aver mantenuto un ruolo importante nella storia personale del pontefice.