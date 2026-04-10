Roma la marcia silenziosa per i bambini uccisi a Gaza | Non dimenticare un solo nome

A Roma, una marcia silenziosa ha percorso le strade da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con lo scopo di ricordare i bambini uccisi a Gaza. La manifestazione è stata accompagnata da uno striscione con la scritta “Non dimenticare un solo nome”. La partecipazione ha coinvolto diverse persone che hanno voluto rendere omaggio alle vittime più giovani del conflitto. La marcia si è svolta senza slogan o discorsi, concentrandosi sull’atto di memoria.

Una marcia silenziosa per le giovani vittime di Gaza ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo striscione ‘Non dimenticare un solo nome’. I manifestanti hanno quindi srotolato un sudario contenente gli oltre 18mila nomi di bambine e bambini uccisi in Palestina dall’ottobre 2023 fino alla fine del 2025. Il rispetto silenzio è stato interrotto di tanto in tanto solo dalle voci di un coro di cordoglio. Lo slogan dello striscione di testa è stato preso da una frase della saggista e giornalista Paola Caridi, presente anche lei al corteo, che ha dichiarato: “Questo sussulto, un gesto così fragile, grida molto e dice che non si può accettare un genocidio ’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, la marcia silenziosa per i bambini uccisi a Gaza: “Non dimenticare un solo nome” Venticinque metri di sudario per Gaza attraversa le vie di Roma: l’iniziativa per non dimenticare i 18mila bambini uccisi – VideoVenticinque metri di sudario, largo otto, per non rimanere in silenzio e non dimenticare gli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza fra ottobre 2023 e... Foggia: domani una veglia silenziosa per i duecento bambini uccisi a scuola nel raid Israele/Usa Capitanata per la paceDi seguito un comunicato diffuso da Capitanata per la pace: Sabato 7 marzo, dalle 17:45 alle 19:00, davanti alla Scuola primaria Pascoli di Foggia,... 'Non dimenticare un solo nome': a Roma la marcia silenziosa per i bambini di Gaza Si parla di: Cyber-attacchi russi in aumento. La guerra silenziosa della polizia. Roma, la marcia per i bambini uccisi a Gaza: Non dimenticare un solo nomeRoma, 10 apr. (LaPresse) - Una marcia silenziosa ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo ... stream24.ilsole24ore.com Da Palazzo Moroni la marcia Cammino silenzioso per la paceLa partenza è prevista da Palazzo Moroni alle ore 20.30. Il corteo prosegue lungo via Roma fino a Prato della Valle, per arrivare alla scalinata di Santa Giustina, dove la marcia si conclude. Durante ... padovaoggi.it