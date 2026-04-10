Il ' giallo' del sequestro-lampo in danno di un 19enne | le dichiarazioni delle compagne dei due imputati

Si indaga su un sequestro lampo che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni, con le testimonianze delle compagne dei due imputati. Le domande principali riguardano il motivo per cui il pagamento per un presunto lavoro sia stato accreditato su un conto di terzi, il ruolo del titolare della carta prepagata coinvolta e le ragioni per cui l’intera vicenda si sia svolta in un’abitazione diversa da quella delle persone coinvolte. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza su questi aspetti.

Perché il compenso per un ‘lavoro’ svolto è transitato sul conto di un terzo soggetto? Qual è il ruolo del titolare della ricaricabile su cui è stato depositato il denaro e vittima della vicenda? E perché il ‘caso’ è stato affrontato nell'abitazione di un altro soggetto ancora?Sono questi alcuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Omicidio Bader, i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla BarcaBologna, 24 febbraio 2026 – Omicidio alla Barca, il giudice Letizio Magliaro ha condannato a 9 anni ciascuno dei due imputati, Badreddine Krimi, 31...

Non presentava dichiarazioni dei redditi: sequestro da 400mila euro a un imprenditore del settore immobiliareUn decreto di sequestro preventivo è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Roma a carico di un imprenditore di Pomezia del settore...

Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco

Temi più discussi: Caso ricina: la svolta dalle analisi di un capello delle vittime di Pietracatella; Madre e figlia morte avvelenate, cosa non torna? L'ombra del dark web dietro la ricina. È giallo sul malore del marito; Rapita a Baghdad la giornalista Usa Shelly Kittleson: giallo sulla liberazione; Campobasso, morte avvelenate madre e figlia: cosa sappiamo.

Ursula Andress, il giallo del patrimonio da 20 milioni sparito e ricostruitoUn’indagine internazionale tra Svizzera e Italia ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Potrebbe sembrare ... ciakmagazine.it

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RDS 100% Grandi Successi. . Il nuovo sceriffo di Amsterdam ha quattro zampe e un gilet giallo catarifrangente. Se state passeggiando lungo i canali della capitale olandese e vedete un gatto nero in divisa, non preoccupatevi: siete in ottime mani. Si chiam - facebook.com facebook

Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo... x.com