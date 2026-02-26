Il 1° marzo il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”. Appuntamento alle ore 18 con lo spettacolo che vede protagonisti il violinista Francesco D’Orazio e il pianista Giampaolo Nuti, interpreti di rilievo internazionale. Il programma attraversa due secoli di repertorio con musiche di Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel e Johannes Brahms, offrendo un viaggio musicale tra classicismo, romanticismo e modernità. “Aspettando il Festival.”: ciclo di incontri alla biblioteca Bonincontro di Chieti . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Al teatro Rossetti di Vasto il concerto dell’Alessandro Carbonare TrioDomenica 18 gennaio, alle ore 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto “Le spericolate volute di un trio di legni”, con protagonista...

For King and country: hooligan, dagli albori alla rabbia punk (prima parte)Roma, 24 gen – Ogni volta che la cronaca si occupa di casi di violenza calcistica, ecco che si invoca il fantomatico “modello inglese”.

Argomenti discussi: Dagli albori dell’800, due secoli di musica al teatro Rossetti; Consegnati i lavori di restauro a Lapio del ponte ferroviario monumentale Principe.