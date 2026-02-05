Mattarella al Villaggio Olimpico | dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri la visita del Presidente

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi il Villaggio Olimpico, incontrando gli atleti italiani. Dopo aver pranzato con loro, ha ricevuto un regalo dagli azzurri e ha scambiato qualche parola con i presenti. La sua visita è durata poco, ma ha lasciato un segno tra gli sportivi.

