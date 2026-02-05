Mattarella al Villaggio Olimpico | dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri la visita del Presidente

Da periodicodaily.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi il Villaggio Olimpico, incontrando gli atleti italiani. Dopo aver pranzato con loro, ha ricevuto un regalo dagli azzurri e ha scambiato qualche parola con i presenti. La sua visita è durata poco, ma ha lasciato un segno tra gli sportivi.

(Adnkronos) – "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Ed è non soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi..🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Mattarella Olimpiadi

Mattarella, pranzo con gli atleti al Villaggio olimpico e una giacca col suo nome in regalo: «Dallo sport un messaggio di pace»

Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico.

Mattarella a pranzo al Villaggio olimpico per incoraggiare gli azzurri

Questa mattina, il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattarella Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato; Sergio Mattarella alla Scala di Milano: Che la tregua olimpica sia rispettata ovunque; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record.

mattarella al villaggio olimpicoMattarella al Villaggio Olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del PresidenteIl Capo dello Stato ha visitato in mattinata la struttura di Via Lorenzini, facendo i suoi auguri al Team Italia e firmando il 'Muro della Pace': 'Grazie in anticipo perchè certamente renderete onore ... adnkronos.com

mattarella al villaggio olimpicoMattarella visita azzurri al villaggio olimpico Esserci già un successoMILANO (ITALPRESS) – Dopo la Scala, il Villaggio olimpico, in attesa di inaugurare Casa Italia e dichiarare domani aperti i Giochi Invernali di ... iltempo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.