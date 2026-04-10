Stasera, a mezzanotte, iniziano i lavori per l’attivazione del sistema ERTMS sulle linee ferroviarie Roma-Firenze, sia alta velocità che convenzionale. La circolazione viene sospesa dalle 00:00 di venerdì fino alle 15:00 di domenica 12 aprile. Durante questo periodo, i treni non circoleranno sulla tratta interessata, in modo da permettere l’esecuzione degli interventi tecnici necessari.

ROMA – Prenderanno il via stasera, 10 aprile 2026, a mezzanotte, gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda Fs precisando, come già annunciato nelle precedenti settimane, che l’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, Roma-Firenze: stop Alta velocità per lavori fino alle 15 di domenica

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