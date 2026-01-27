NAStartUp una storia lunga 12 anni | giovedì 29 alla libreria IoCiSto l’ultimo StartUpLab della stagione

Giovedì 29 gennaio, alla libreria IoCiSto, si terrà l’ultimo appuntamento della stagione di StartUpLab, un evento che celebra dodici anni di attività e crescita. L’incontro offrirà l’opportunità di conoscere il percorso di questa realtà, attraverso testimonianze e approfondimenti. Un’occasione per riflettere sullo sviluppo di un progetto imprenditoriale nel contesto locale.

Giovedì 29 gennaio, alle sei del pomeriggio, la Libreria Civica IoCiSto aprirà le porte a un evento che racconta una storia lunga dodici anni. Si chiama StartUpLab, ed è l ‘ultimo appuntamento della stagione di NAStartUp. L’ultimo, ma anche il primo di un nuovo percorso. Back to the Future, hanno scritto nel programma. E forse hanno ragione. L’innovazione è una parola che si usa molto. Troppo, forse. Ma quando diventa pratica quotidiana, quando si trasforma in incontri mensili, in progetti che nascono e crescono, in persone che si parlano e costruiscono insieme, allora smette di essere solo una parola.🔗 Leggi su Ildenaro.it

