La Roma ha fatto sapere che le trattative con Dybala sono ferme. Ranieri ha detto chiaramente che un taglio degli ingaggi è necessario, altrimenti il giocatore potrebbe andarsene. A cinque mesi dalla scadenza del contratto, la situazione si fa sempre più tesa.

La linea della Roma sul futuro di Paulo Dybala si fa improvvisamente rigida. A meno di cinque mesi dalla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, è Claudio Ranieri a tracciare i confini della trattativa. Il Senior Advisor giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha utilizzato parole di estrema chiarezza che suonano come un ultimatum basato sulla sostenibilità economica. “Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte ingaggi, altrimenti non ce la facciamo con il Fair Play Finanziario”, ha spiegato Ranieri, inquadrando la situazione dell’argentino e del capitano Lorenzo Pellegrini in un contesto puramente finanziario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ranieri gela Dybala: “Taglio ingaggi necessario, altrimenti ci si saluta”

Approfondimenti su Roma Dybala

In conferenza stampa, Claudio Ranieri ha spiegato lo stato dei rinnovi di Dybala e Pellegrini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Dybala

Roma, Ranieri: Dobbiamo abbassare il monte stipendi, Dybala e Pellegrini...Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi, sennò non ce la facciamo con le regole UEFA. Non è che la società non vuole, è che altrimenti non ci si riesce. In base a quello che ... fantacalcio.it

Roma, Ranieri: Dybala e Pellegrini? Se si trova un accordo bene, altrimenti arrivederciNoi non è che stiamo chiedendo di andare in Champions League, anche se è la voglia di tutti quanti. Claudio Ranieri, intervistato. tuttomercatoweb.com

#Totti-Roma, Ranieri per il ritorno: “I #Friedkin ci pensano” facebook

Tensioni nella #Roma #Ranieri: “ #Gasperini martellerebbe anche Dio, io lo appoggio in pieno” #ASRoma x.com