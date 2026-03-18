Corriere dello Sport | Napoli assalto al secondo posto

Il Napoli sta spingendo forte in classifica, puntando al secondo posto e riducendo il distacco dal Milan. La squadra ha mostrato un ritmo deciso nelle ultime partite, preparandosi allo scontro diretto con i rossoneri che potrebbe alterare gli equilibri della stagione. La corsa al piazzamento alle spalle della capolista continua con intensità.

"> Il Napoli accelera e mette nel mirino il secondo posto, accorciando le distanze dal Milan in vista dello scontro diretto che può cambiare gli equilibri del campionato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte ha aperto il suo assalto con la vittoria contro il Lecce, trovando poi un assist prezioso dalla Lazio contro i rossoneri. Un incrocio favorevole, sottolineato ancora da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che ha permesso agli azzurri di portarsi a una sola lunghezza dalla formazione di Allegri. Il momento è chiave e, come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tutto conduce allo scontro diretto del 6 aprile al Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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