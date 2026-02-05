Agorà vola oltre il 7% | Roberto Inciocchi conquista il mattino di RaiTre

Questa mattina, Agorà di RaiTre ha registrato un dato importante. Il programma condotto da Roberto Inciocchi ha superato il 7% di share, raggiungendo il 7,1%. È il risultato più alto della stagione e dimostra che il format riesce a mantenere l’attenzione del pubblico.

Il mattino di RaiTre trova una nuova e solida conferma. Agorà, il programma di informazione condotto da Roberto Inciocchi, ha superato ieri la soglia simbolica del 7% di share, toccando il 7,1% e segnando uno dei risultati più significativi della stagione. Un traguardo che non arriva per caso, ma come approdo naturale di una crescita costante: nelle ultime settimane la trasmissione si è stabilizzata oltre il 6% di share, con una sequenza di ascolti eloquente – 6.4, 6.8, 6.7, 6.1, 6.4 – che racconta fedeltà del pubblico e credibilità editoriale. Il merito principale è di un format capace di parlare al Paese reale senza filtri ideologici.

