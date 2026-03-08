Garlasco la rivelazione di Roberta Bruzzone | Una regia sulla pista della droga

Durante la trasmissione Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone ha rivelato l’esistenza di nuovi elementi nelle indagini sul delitto di Garlasco. Ha mostrato alcuni audio recenti che, a suo dire, sono di grande importanza giudiziaria e che sembrano indicare una possibile regia legata alla pista della droga. La scoperta si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul caso.

La criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta a Quarto Grado, ha presentato nuovi elementi nelle indagini sul delitto di Garlasco (omicidio di Chiara Poggi): alcuni audio ricevuti di recente, che ha definito di grande rilevanza giudiziaria.Negli audio non si propone una semplice ipotesi, ma una ricostruzione presentata come certezza. Viene descritta un'aggressione plurima con ruoli precisi: Stefania Cappa emerge come principale motore e regista dell'azione, insieme a Michele Bertani (amico di Andrea Sempio, suicidatosi anni fa) e allo stesso Andrea Sempio. I tre sarebbero collegati a una pista legata all'uso di cocaina. Secondo Bruzzone, nei file alcune persone ammettono reati procedibili d'ufficio e forniscono dettagli significativi.