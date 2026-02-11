Al Teatro Serra omaggio ai Led Zeppelin con i Runes of Kashmir
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio, il Teatro Serra di Napoli si trasforma in un palco dedicato ai Led Zeppelin. I “Runes of Kashmir” portano in scena un tributo fedele alla leggendaria band britannica, con un concerto che promette di far rivivere i successi più noti. La formazione comprende Luca Melorio alla chitarra, Rita Genni alla voce, Emanuel Savarese alla batteria e Giuseppe Bucciero al basso. Due serate per gli appassionati di rock che vogliono ascoltare dal vivo i classici senza dover viaggiare
“Runes of Kashmir-Led Zeppelin revival” tributo ai Led Zeppelin al Teatro Serra di Napoli che venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle 20:00 ospiterà il gruppo composto da Luca Melorio (chitarra), Rita Genni (voce), Emanuel Savarese (batteria) e Giuseppe Bucciero (basso). Foto Raimondo Fiorenza. Una.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Led Zeppelin Teatro Serra
Accadde oggi: 12 gennaio, la consacrazione muisicale dei Led Zeppelin
Il 12 gennaio 1969 segnò la consacrazione dei Led Zeppelin con l'uscita del loro album omonimo.
Diversi oggetti di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin, sono finiti all’asta
Al Teatro Serra omaggio ai Led Zeppelin con i “Runes of Kashmir”
Ultime notizie su Led Zeppelin Teatro Serra
Argomenti discussi: Elvira Notari Day, il 7 febbraio 2026 al Teatro Bolivar di Napoli; FAZIOPENTHEATER 2025/2026 - 8^ SPETTACOLO (Sez. Teatro dei Germogli) - Sogno di una notte di mezza estate; L’aggressione internazionale di Enrico Serra: una rilettura necessaria; Da Venezia alla Florida, Goldoni protagonista a Miami.
Napoli, al Teatro Serra la finale del Premio Serra-Campi Flegrei: «Un incontro col futuro della drammaturgia»Solène Bresciani, trentaquattro anni di Belfort, in Francia, vive e lavora a Napoli dove ha fondato l’associazione Raggidisol con la quale produce spettacoli sul rapporto tra individuo e realtà e ha ... ilmattino.it
SPETTACOLI - “Il caso di Alessandro e Maria”, al Teatro Serra di Napoli dal 20 al 22 febbraio ift.tt/J4kcS03 x.com
Due donne conversano con ironia e nostalgia sul più irrinunciabile dei sentimenti. “Reggi qui un attimo” conversazioni sull’amore al Teatro Serra con Patrizia Eger, Maria Strazzullo e Sergio Mautone; una produzione Varco Attivo ETS e Compagnia Eva&Lola; - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.