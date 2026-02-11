Venerdì 27 e sabato 28 febbraio, il Teatro Serra di Napoli si trasforma in un palco dedicato ai Led Zeppelin. I “Runes of Kashmir” portano in scena un tributo fedele alla leggendaria band britannica, con un concerto che promette di far rivivere i successi più noti. La formazione comprende Luca Melorio alla chitarra, Rita Genni alla voce, Emanuel Savarese alla batteria e Giuseppe Bucciero al basso. Due serate per gli appassionati di rock che vogliono ascoltare dal vivo i classici senza dover viaggiare

🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il 12 gennaio 1969 segnò la consacrazione dei Led Zeppelin con l'uscita del loro album omonimo.

Al Teatro Serra omaggio ai Led Zeppelin con i “Runes of Kashmir”

