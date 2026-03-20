bearzatti un sax travolgente stasera omaggio ai led zeppelin

Stasera il sassofonista italiano Francesco Bearzatti presenta il suo progetto “Post Atomic Zep”, un omaggio ai Led Zeppelin. L’album combina il suo stile jazz innovativo con brani ispirati alla rock band britannica. Bearzatti è noto per il suo modo di suonare il sax, caratterizzato da assoli intensi e coinvolgenti. La serata si svolge in un luogo dedicato alla musica dal vivo.

’Post Atomic Zep’ è il progettoalbum dell’acclamato sassofonista italiano Francesco Berzatti, noto per il suo approccio al jazz che è solito spingersi oltre i confini del genere, con assoli potenti quanto torrenziali. L’album rappresenta un omaggio del tutto originale all’iconica rock band dei Led Zeppelin, e sarà proposto questa sera al teatro Socjale di Piangipane (inizio alle 21.30ingresso riservato ai soci Arci). Affiancato dai talentuosi Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria, Berzatti offre una versione fresca ed elettrizzante di alcuni dei più grandi successi dello strico gruppo britannico. Un concerto che riflette... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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