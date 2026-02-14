Giovanni, un uomo residente vicino Roma, è stato trovato ad Arezzo dopo essere scomparso da una settimana. La sua famiglia aveva segnalato la sua assenza alle autorità e si era preoccupata per il suo benessere. La polizia ha rintracciato Giovanni in un albergo della città toscana, dove si era rifugiato per alcuni giorni.

I carabinieri hanno individuato e aiutato un 44enne che si era allontanato dalla propria abitazione percorrendo molti chilometri. Vagava in stato confusionale in via Romana Era scomparso da un comune della provincia di Roma alcuni giorni fa e la sua famiglia era in grande apprensione. Oggi la buona notizia: i Carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Arezzo e della locale stazione hanno rintracciato un 44enne la cui scomparsa era stata denunciata il giorno precedente dai familiari, in quanto preoccupati per le condizioni psicofisiche sofferte dell'uomo.I Carabinieri sono riusciti a localizzare il 44enne nel capoluogo aretino grazie al costante monitoraggio delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dopo quasi una settimana di ricerche, Jonathan Kapoli, il giovane di San Martino Buon Albergo scomparso lo scorso 2 febbraio, è stato trovato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Era scomparso da Roma alcuni giorni fa, ritrovato ad Arezzo; Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli, trovati targa e paraurti dell'auto vicino all'Aniene: ricerche in corso; Frosinone: è stata trovata l'auto di Davide Perna nel fiume Liri. Il 52enne è scomparso sabato 7 febbraio; ? Huang è scomparso tra le nostre montagne da quasi un mese. E spunta una mappa.

Era scomparso da Roma alcuni giorni fa, ritrovato ad ArezzoI carabinieri hanno individuato e aiutato un 44enne che si era allontanato dalla propria abitazione percorrendo molti chilometri. Vagava in stato confusionale in via Romana ... arezzonotizie.it

La chiamata ai vigili del fuoco poi la conferma: era scomparso da due settimane facebook

Conferenza di #Monaco , #Rubio: il vecchio mondo è scomparso, è una nuova era geopolitica x.com