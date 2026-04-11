Artemis II NASA rientro sulla Terra | ora inizia l'uscita degli astronauti dalla capsula Orion

La missione Artemis II della NASA si è conclusa con il rientro nel Pacifico della capsula Orion, che ha toccato acqua dopo aver completato il suo viaggio nello spazio. Immediatamente sono iniziate le operazioni di sbarco degli astronauti e di recupero della capsula. Le immagini mostrano il momento dell’ammaraggio e del successivo trasferimento degli equipaggiamenti e dei membri dell’equipaggio. La NASA ha comunicato che tutte le operazioni si sono svolte senza problemi.

La missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Qui vi lasciamo le immagini del rientro e delle operazioni di sbarco degli astronauti. Gli astronauti stanno per uscire dalla capsula alla fine di un viaggio durato oltre 10 giorni: per la prima volta dopo 50 anni un equipaggio è volato attorno alla Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?(Adnkronos) – I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Nasa, Artemis II è a metà strada: i quattro astronauti della Orion tra Terra e LunaI quattro astronauti della missione Artemis 2 sono ora a metà strada tra la Terra e la Luna e continuano ad avvicinarsi al satellite che orbiteranno... Temi più discussi: Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra. Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di sbarco ... fanpage.it Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it La fine di Artemis II è un nuovo inizio x.com Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook